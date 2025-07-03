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أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

10:18 ص الخميس 03 يوليه 2025

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- أمنية عاصم:

تباينت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس 3-7-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38355.5 جنيه، بزيادة 50.64 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39862.13 جنيه، بتراجع 57.01 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3963.43 جنيه، بزيادة 84.87 جنيه.

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أسعار الحديد حديد عز مجلس الوزراء
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