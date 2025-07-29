هواوي كلاود: مصر مركز محوري في خريطتنا للتحول الرقمي ف إفريقيا



كتبت- آية محمد:

أكد جو شو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي كلاود في مصر، أن مصر مركزا محوريا لاستراتيجية هواوي في إفريقيا، بفضل جهودها المتسارعة في تنفيذ خطط التحول الرقمي، وقدرتها على قيادة التغيير على مستوى المنطقة.

وقال خلال مائدة مستديرة انعقدت على هامش فعاليات قمة هواوي كلاود شمال إفريقيا 2025: "نحن نعتبر مصر مركزا لإطلاق حلولنا السحابية المبتكرة في القارة، ونعمل مع شركائنا في القطاعين العام والخاص على بناء منظومة رقمية مرنة وآمنة تسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030".

وتابع: في العام الماضي أطلقنا الخدمة السحابية في مصر وأصبح لدينا الكثير من الجهات والمؤسسات ونتعاون مع أكثر من 10 آلاف مطور لتقديم خدمات هواوي السحابية كما نتعاون مع كافة الجامعات والمؤسسات في مصر لتدريب وبناء أجيال قادرة على قيادة التحول الرقمي، كما نوفر خدمات في مجال الصناعه والتكنولوجيا المالية وغيرها من المجالات وقد سجلت الشركة نموا بنسبة تجاوزت 140% علي مستوي شمال أفريقيا.

وأضاف إن هواوي تستثمر بقوة في مراكز البيانات المحلية، وتنقل التكنولوجيا والخبرات إلى السوق المصري، من خلال برامج تدريب وتطوير الكوادر البشرية، إلى جانب دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.