كتبت - دينا كرم:

وجّه هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، عددًا من النصائح للمستهلكين حول التعامل مع الذهب في الفترة الحالية من حيث توقيت الشراء أو البيع، مؤكدًا على أهمية النظر إلى الاستثمار في الذهب على المدى الطويل وعدم التأثر بالحركات اللحظية في الأسعار.

وقال هاني ميلاد لـ"مصراوي"، إن أسعار الذهب تشهد تحركًا عرضيًا أي تتحرك بالزيادة أو التراجع في نطاق 100 دولار في الفترة الحالية.

وتوقع أن يتحرك السعر العالمي الفترة المقبلة بين 3300 و3400 دولار للأوقية، بينما سيتحرك الذهب محليًا بين 4550 و4700 جنيه للجرام، بحسب مسار الأحداث العالمية.

وأشار ميلاد إلى أن التحركات السعرية للذهب لا تتجاوز في أغلب الأحيان 100 جنيه صعودًا أو هبوطًا للجرام، وهو ما يعادل نسبة لا تزيد على 2% من قيمة الجرام، موضحًا أن هذه التحركات لا يجب أن تكون أساسًا لاتخاذ قرارات البيع أو الشراء عند المستهلك.

وأضاف أن اتخاذ قرار الشراء يجب أن يعتمد على المدى الطويل وليس على تغيرات آنية، قائلًا: "إذا توفرت السيولة لدى المستهلك، فمن الأفضل الشراء مباشرة دون انتظار خاصة إذا كان الهدف من الشراء هو الاستثمار طويل الأجل".

وحذر رئيس الشعبة من اتخاذ قرارات البيع بدافع الخوف من تراجع الأسعار، مؤكدًا أن البيع يجب أن يكون مرتبطًا فقط بالحاجة الحقيقية للسيولة، وليس بناءً على توقعات بانخفاض السعر، وذلك لتفادي الخسائر المحتملة.

واتفق نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، مع الرأي السابق، موضحًا أن من يمتلك سيولة مالية حاليًا يفضل أن يقوم بالشراء، خاصة أن الأسعار الحالية مناسبة وقد تشهد ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف نجيب خلال حديثه مع "مصراوي"، أن الاستثمار في الذهب يظل من أفضل أدوات التحوط وحفظ القيمة، خصوصًا مع حالة عدم الاستقرار الذي يشهدها الأوضاع السياسية والاقتصادية في العالم.

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