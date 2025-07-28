بعد وقف الهواتف.. كيف تقدم شكوى لتنظيم الاتصالات؟

كتبت- آية محمد:

اشتكى عدد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين من فرض رسوم جمركية على هواتف قاموا بتفعيلها في شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الماضي، وذلك رغم إعلان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تطبيق القرار سيبدأ من 1 يناير من العام الجاري.

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيان له أمس، أنه تم إيقاف نحو 60 ألف جهاز محمول للاشتباه في عدم استحقاقها للإعفاء الجمركي.

وأكد أنه بعد فحص الحالات، جرى إعادة تشغيل نحو 47 ألف جهاز، بعد التأكد من مشروعية استحقاقها للإعفاء، بينما تم إيقاف 13 ألف جهاز ثبت حصولها على الإعفاء بطرق غير مشروعة.

ويمكن للمواطنين الذين لم تعود هواتفهم للعمل رغم عدم وجود رسوم مستحقة عليهم، إلى التقدم بشكوى للجهاز، حيث يتيح عدة وسائل لاستقبال شكاوى العملاء والتحقيق فيها لضمان حقوق المستخدمين.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية طرق تقديم الشكاوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات:

1- تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: MYNTRA.

2- البريد الإلكتروني: complaints@tra.gov.eg.

3- الرقم المختصر: 155 "يعمل يوميًا من 8 صباحًا حتى 10 مساءًا".

4- الواتساب: عن طريق إرسال رسالة إلى أحد الأرقام التالية: (01015515155 - 01111115150 - 01551515505 - 01202155155).

5- منصة تلقي شكاوى مستخدمي الاتصالات: https://complaints.tra.gov.eg .

6- منصات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك ولينكد إن وإنستجرام وتويتر".

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