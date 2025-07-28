إعلان

بعد وقف الهواتف.. كيف تقدم شكوى لتنظيم الاتصالات؟

06:05 م الإثنين 28 يوليو 2025

الهواتف المحمولة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

اشتكى عدد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين من فرض رسوم جمركية على هواتف قاموا بتفعيلها في شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الماضي، وذلك رغم إعلان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تطبيق القرار سيبدأ من 1 يناير من العام الجاري.

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيان له أمس، أنه تم إيقاف نحو 60 ألف جهاز محمول للاشتباه في عدم استحقاقها للإعفاء الجمركي.

وأكد أنه بعد فحص الحالات، جرى إعادة تشغيل نحو 47 ألف جهاز، بعد التأكد من مشروعية استحقاقها للإعفاء، بينما تم إيقاف 13 ألف جهاز ثبت حصولها على الإعفاء بطرق غير مشروعة.

ويمكن للمواطنين الذين لم تعود هواتفهم للعمل رغم عدم وجود رسوم مستحقة عليهم، إلى التقدم بشكوى للجهاز، حيث يتيح عدة وسائل لاستقبال شكاوى العملاء والتحقيق فيها لضمان حقوق المستخدمين.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية طرق تقديم الشكاوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات:

1- تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: MYNTRA.

2- البريد الإلكتروني: complaints@tra.gov.eg.

3- الرقم المختصر: 155 "يعمل يوميًا من 8 صباحًا حتى 10 مساءًا".

4- الواتساب: عن طريق إرسال رسالة إلى أحد الأرقام التالية: (01015515155 - 01111115150 - 01551515505 - 01202155155).

5- منصة تلقي شكاوى مستخدمي الاتصالات: https://complaints.tra.gov.eg .

6- منصات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك ولينكد إن وإنستجرام وتويتر".

اقرأ أيضًا:

هل يمكن تغيير رقم المحمول التسلسلي للتهرب من الجمارك؟ رئيس الشعبة يحسم

تراجع الدولار.. هل تخفّض الأسعار؟ شعبة المواد الغذائية توضح

جني الأرباح يدفع المؤشر الرئيسي للبورصة اليوم للهبوط 1.38%

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الهواتف المستوردة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فرض رسوم جمركية على الهواتف تفعيل خدمة الهواتف المستوردة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حان وقت وقف حرب غزة ونداء خاص لترامب.. كلمة السيسي بشأن أزمة غزة -فيديو
المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق "الإيجار القديم"
أحوال الطقس.. الأرصاد تُعلن موعد انكسار الموجة الحارة
سببان أحدهما موسمي.. لماذ هبط الدولار لأدنى مستوى منذ 9 أشهر؟