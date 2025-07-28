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عجيبة للبترول: بدء الإنتاج من بئر "Arcadia-28" بمعدل 4100 برميل مكافئ يوميًا

09:59 ص الإثنين 28 يوليه 2025

كشف جديد بحقول عجيبة للبترول بالصحراء الغربية

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كتبت- دينا كرم:

أعلنت شركة "عجيبة للبترول" عن نجاحها في وضع البئر "Arcadia-28" على الإنتاج، والذي يستهدف تكوين "مساجد الكربوني"، وذلك بعد تنفيذ عملية معالجة حمضية دقيقة للبئر يوم 19 يوليو 2025، باستخدام تقنيات حديثة مماثلة لما تم تطبيقه في بئر "Iris".

ووفق بيان وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم، أسفرت تلك الجهود عن تحقيق معدل إنتاج يومي يقدر بنحو 4100 برميل مكافئ من النفط، ما يُمثل إضافة قوية لطاقة الإنتاج اليومي للشركة، ويعكس نجاح خطط التطوير والتنمية التي تنفذها الشركة في مناطق امتيازها.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ الركيزة الاستراتيجية الأولى لوزارة البترول والثروة المعدنية، والخاصة بتعظيم الإنتاج المحلي من الثروة البترولية، تواصل شركات القطاع جهودها الحثيثة لزيادة معدلات الإنتاج لتأمين احتياجات الدولة من مصادر الطاقة.

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وزارة البترول والثروة المعدنية عجيبة للبترول البئر "Arcadia-28" بئر "Iris"
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