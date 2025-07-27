تنظيم الاتصالات: وقف 13 ألف جهاز حصل على إعفاء جمركي بطرق غير مشروعة

كتبت- آية محمد:

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيان اليوم، رصد تلاعب واحتيال في إعفاءات جمركية تخص عددًا من الهواتف المحمولة.

وأشار إلى أنه تم التأكد من حصول نحو 13 ألف جهاز على إعفاءات جمركية بطرق غير مشروعة وبالمخالفة للإجراءات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن، وهو ما استدعى إيقاف هذه الأجهزة.

وأوضح الجهاز أنه قام بدراسة وتحليل بيانات 60 ألف جهاز للاشتباه في عدم استحقاقها للإعفاء، وتم إيقافها لحين الانتهاء من إجراءات الفحص.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تطبيق الرسوم الجمركية بأثر رجعي على بعض الهواتف، حيث أكد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، لـ"مصراوي"، أن عددًا كبيرًا من المستخدمين فوجئوا بوجود رسوم جمركية على هواتف قاموا بتفعيلها في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الماضي، رغم تأكيد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في وقت سابق على أن القرار سيطبق بدءًا من 1 يناير العام الجاري.

وكانت وزارة المالية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأت في تطبيق رسوم جمركية بنسبة 38.5% من قيمة الهاتف المستورد اعتبارًا من يناير 2025، بهدف التصدي لمحاولات التهريب وحماية الصناعة المصرية.