كتبت- آية محمد:

كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقف عدد من الأجهزة التي تقدر بنحو 60 ألف جهاز للاشتباه في عدم استحقاقها للاعفاء وقد تم إيقاف هذه الأجهزة لحين انتهاء إجراءات الفحص.

وأوضح في بيان له اليوم أن هذا جاء في ضوء المتابعة الدورية لمنظومة حوكمة التليفون المحمول، فقد تم رصد عدد من حالات التلاعب والاحتيال.

وقد قام الجهاز بدراسة وتحليل تلك الحالات خلال الأيام الماضية حيث تم التأكد من وجود حالات تلاعب واحتيال لعدد 13 ألف جهاز حصلت على إعفاءات بطرق غير مشروعة وبالمخالفة للإجراءات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن بما يستدعي استمرار وقف تلك الأجهزة.

جاء ذلك ردا حول ما أثير عن تطبيق الإعفاء الجمركي بأثر رجعي بعد وقف عدد أجهزة الهواتف المحمول مفعلة قبل قرار تطبيق الرسوم الجمركية 37.5% من إجمالي قيمة الجهاز.

وعلى الجانب الاخر أكد القومي لتنظيم الاتصالات فقد تم التأكد من مشروعية استحقاق عدد 47 ألف جهاز محمول للإعفاء وقد تم إعادة تشغيل تلك الأجهزة.