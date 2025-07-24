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سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 24-7-2025 مع بداية التعاملات

05:45 ص الخميس 24 يوليه 2025

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 24-7-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن تراجع سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب تراجع في مصر بنحو 20 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 23-7-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 24-7-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5360 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4690 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4020 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3127 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 37520 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا
وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.55% إلى نحو 3412 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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