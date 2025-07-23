بعد ارتفاع سعره.. تكلفة وجبة محشي ورق عنب تتجاوز 600 جنيه

كتبت – دينا كرم:

تشهد أسعار ورق العنب ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق خلال الفترة الحالية، حيث يتراوح سعر الكيلو بين 80 و100 جنيه، وهو ما انعكس على تكلفة إعداد وجبة "محشي ورق عنب" بشكل كبير، لتتحول من أكلة معتادة إلى وجبة تتطلب ميزانية خاصة.

تقول أم عبد الله، ربة منزل التقاها "مصراوي"، إن إعداد وجبة من محشي ورق العنب فقط، لأسرتها المكونة من ستة أفراد، دون أي أصناف جانبية ودون بروتين، أصبح يتطلب مبلغًا يتجاوز 200 جنيه، وذلك لأسرة مكونة من خمسة أفراد، بينما يتجاوز 500 جنيه مع وجود بروتين مثل اللحم البلدي.

وأوضحت أنها لكي تعد محشي ورق العنب فقط على الغداء دون أنواع أخرى من المحشي، فإن المكونات الأساسية للوجبة، من دون إضافة أي لحوم أو دواجن، أصبحت كالتالي كيلو ورق عنب بسعر 100 جنيه، كيلو وربع من الأرز بنحو 40 جنيهًا، باقة كسبرة وشبت بحوالي 10 جنيهات، 2 كيلو طماطم بسعر 20 جنيهًا، كيلو بصل بـ15 جنيهًا، توابل متنوعة بنحو 10 جنيهات، وزيت طهي – إذا لم يكن متوفرًا – بتكلفة تقدر بـ20 جنيهًا، ليكون إجمالي التكلفة نحو 215 جنيهًا.

وأضافت: "إذا أردت إضافة مصدر بروتين بجانب المحشي، فالتكلفة ترتفع بشكل كبير، على سبيل المثال، فرخة وزنها 2 كيلو لستة أفراد تكلف حاليًا حوالي 150 جنيهًا، مما يرفع إجمالي تكلفة الوجبة إلى 365 جنيهًا، أما إذا قررت شراء كيلو من اللحم، والذي يبلغ سعره الآن حوالي 400 جنيه، فإن تكلفة الوجبة تتجاوز 615 جنيهًا".

وترى أم عبد الله أن هذه الأسعار جعلت الكثير من الأسر يعزفون عن إعداد المحشي بشكل منتظم، مشيرة إلى أن الوجبة لم تعد في متناول الجميع ومن الممكن وقد يقتصر عملها في العزومات وتحتاج إلى تخطيط مسبق.

الشعبة توضح أسباب ارتفاع سعر ورق العنب

وأوضح حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، خلال حديثه في وقت سابق مع "مصراوي"، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار ورق العنب هو اقتراب انتهاء موسمه الطبيعي، حيث أن الورق لا يتوفر طوال العام، بل يرتبط ظهوره بفترة زمنية محددة تبدأ عادة من نهاية مايو وتستمر حتى نهاية أغسطس.

وأضاف النجيب أن المتعارف عليه أن ورق العنب يجمع قبل نضج ثمرة العنب، ومع بدء طرح العنب في الأسواق حاليًا، فهذا يعني أن موسم الورق في نهايته، وبالتالي فإن المعروض منه أصبح قليلًا، مما أدى إلى ارتفاع أسعاره.

وأشار إلى أن السوق يعمل وفق آلية العرض والطلب، فكلما قل المعروض مع استمرار الطلب، ارتفعت الأسعار، وهو ما يحدث حاليًا مع ورق العنب.

اقرأ أيضًا:

تخفيضات حتى 60%.. الأوكازيون الصيفي للملابس الجاهزة لا ينعش الأسواق

هل تخرج مصر من أزمتها الاقتصادية عبر بوابة الصين؟.. خبراء يوضحون

ورق محشي العنب يقفز إلى 100 جنيه للكيلو.. والشعبة توضح الأسباب