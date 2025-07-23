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وزير قطاع الأعمال يوجه شركة النصر للإسكان بإعداد خطة لاستغلال أصولها

01:23 م الأربعاء 23 يوليو 2025

محمد شيمي وزير قطاع الأعمال

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كتبت- أمنية عاصم:

أوضح محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، على حرص الوزارة على التطوير والتحسين في الأداء ونظم الإدارة، وتحقيق التكامل والتنسيق الفعّال بين الشركات التابعة، والالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة والاستدامة في تنفيذ المشروعات سواء المنفذة ذاتيًا أو بالشراكة مع القطاع الخاص.

ووفق البيان المرسل اليوم، جاء ذلك خلال عقد وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير في تشكيله الجديد، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير الأداء وضخ دماء جديدة والاستعانة بكفاءات متميزة في إدارة الشركات التابعة.

وشهد اللقاء متابعة موقف عدد من المشروعات الجارية التي تنفذها شركة النصر ذاتيا أو بالشراكة مع القطاع الخاص إلى جانب استعراض التحديات التي تواجه تنفيذ بعض المشروعات، وسبل التغلب عليها لتعزيز قدرة الشركة على المنافسة وتحقيق عوائد مستدامة.

ووجه الوزير بإعداد خطة واضحة لاستغلال محفظة الأصول العقارية المتاحة لدى الشركة، بما يسهم في تعظيم العوائد وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها، مشددًا على أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وضمان الاستخدام الأمثل للموارد،.

وضرورة وضع مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس لمتابعة تقدم العمل في مختلف الإدارات والمشروعات، مشيرًا إلى أن التحول المؤسسي الحقيقي يبدأ من الحوكمة الرشيدة ومتابعة الأداء بمعايير احترافية.

وحضر الاجتماع اللواء مهندس محمد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمحاسب عصام عبد الفتاح، العضو المنتدب المالي والإداري بالشركة القابضة، والمحاسب أشرف عبد الله، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للإسكان، والمهندس إبراهيم رمضان، العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر.

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