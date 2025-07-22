كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر كيلو الكابوريا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 22-7-2025، بينما انخفض سعر كيلو المكرونة السويسي، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 80 و82 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و125 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 120 و220 جنيهًا، بزيادة 20 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و400 جنيهًا.