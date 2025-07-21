

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 21-7-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية اليوم الأحد.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر بحلول التعاملات المسائية الأحد، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5308 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 22 بلغ 4866.25 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4645 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3981.5 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.33 % إلى نحو 3350 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.