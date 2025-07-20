كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الفول، وزيت الذرة، والدواجن، والجبن الرومي، والجمبري، والدواجن، والبيض، خلال تعاملات اليوم الأحد 20-7-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

أسعار الدواجن تنخفض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

أسعار البيض تنخفض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض الجبن الرومي.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم ينخفض بمنتصف تعاملات الأحد