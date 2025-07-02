كتبت- أمنية عاصم:

قال إبراهيم امبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن شركة اليابان الدولية للتبغ (JTI) رفعت أسعار أبرز منتجاتها، وهو سجائر وينستون، وفق بيان من الشركة اليوم الأربعاء.

وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع إعلان شركة فليب موريس رفع أسعارها والتي تتضمن مارلبورو وميريت وأل أند أم بالأسواق.

وأضاف امبابي، أن الزيادة تتراوح بين 7 إلى 8 جنيهات حسب الأصناف، وتأتي الأسعار الرسمية لمنتجات اليابان الدولية للتبغ JTI في مصر كالتالي:

•وينستون أحمر بسعر 67 جنيهًا

•وينستون أزرق بسعر 67 جنيهًا

• وينستون سيلفر بسعر 67 جنيهًا

• وينستون كاستر بسعر 67 جنيهًا

• وينستون اكسبند بسعر 69 جنيهًا

• كامل أصفر بسعر 73 جنيهًا

• كامل أزرق بسعر 73 جنيهًا

• كامل أكتيفيت بسعر 76 جنيهًا