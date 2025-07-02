تنظيم لقاءات بين خريجات مبادرة قدوة-تك المتميزات في مجالات تكنولوجية

كتبت- آية محمد:

أعلنت وزارة الاتصالات عن انعقاد لقاءان تشاركيان بين خريجات المبادرة الحاصلات على لقب قدوة العام، وذلك يومي 23 و30 يونيو عبر الإنترنت، في إطار مبادرة قدوة-تك لتمكين المرأة.

وبحسب بيان وزارة الاتصالات اليوم، تناول اللقاء الأول شرحًا لبرنامج Photoroom للتحكم في خلفيات الصور بسهولة واحترافية، وقدمته إحدى القدوات المتخصصات في تصميم الحُلي.

أما اللقاء الثاني فجاء بعنوان "ريادة مستدامة: مستقبل مشروعك يبدأ بخطوات بسيطة وصديقة للبيئة" وقدمته إحدى القدوات المؤسسات لشركة متخصصة في مجال التجارة والتصدير.

وتأتي اللقاءات ضمن أنشطة مبادرة قدوة-تك لدعم رائدات الأعمال وصاحبات المشروعات الصغيرة، وحصل ما يقرب من 75 سيدة على لقب قدوة العام خلال السنوات الست الماضية.

وتهدف هذه اللقاءات إلى إتاحة فرصًا لتبادل الخبرات التكنولوجية والتجارية بين رائدات الأعمال بهدف تعزيز مهاراتهن في مجالات التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية واستخدامات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تمكينهن من التعامل مع متطلبات التحول الرقمي ويؤدي إلى تحقيق النجاح في مشروعاتهن وبالتالي رفع مستوى المعيشة.