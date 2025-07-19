غرفة القاهرة تعلن انخفاض أسعار البن 10%.. فما الأسباب؟

كتبت- دينا كرم:

أعلنت شعبة البن بالغرفة التجارية للقاهرة انخفاض أسعار البن بنسبة 10% بالأسواق نتيجة انخفاض الأسعار العالمية.

وأكد أيمن العشري رئيس شعبة البن أهمية المتابعة على الأسواق من كافة الشعب التجارية لمتابعة الأسواق والحرص على زيادة معروض السلع للحفاظ على استقرار السوق وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية بمؤسساتها العامة والخاصة.

وقال حسن فوزي رئيس شُعبة تجار البن بغرفة القاهرة إن أسعار البن بالسوق المحلي بدأت في الانخفاض استجابة لتراجع الأسعار عالميًا مقدرًا نسبة الانخفاض بحوالي 10%.

وأشاررئيس شعبة البن إلى أن الشُعبة حريصة دائمًا على متابعة السوق في قطاعها ومطالبة منتسبيها بأهمية السعي لاستقرار السوق وخفض الأسعار طبقًا لخطة الغرفة التي تتماشى مع رؤية الدولة المصرية في زيادة معروض السلع للحفاظ على استقرار السوق والسعي لخفض الأسعار.

وأكد أن أي انخفاضات أخري تحدث في أسعار البن عالميًا ينعكس ذلك على الأسعار محليًا متابعا: إن الأسعار عندما تكون منخفضة هذا يصب في صالح المواطن والتاجر وينعش الحركة التجارية بشكل عام ، أما حدوث العكس وزيادة الأسعار يؤثر على تراجع المبيعات من خلال خفض المستهلك لمشترياته وهو ما ينعكس سلبيًا على التجار.



وأضاف: "لذلك تراجع الأسعار يحقق الهدف الأساسي وهو وجود سلعة تلبي رغبات المواطنين سعرًا وتزيد من الحركة التجارية بالسوق، وهو ما يحقق الهدف الآخر وهو التوسع في التجارة ومن ثم إتاحة فرص عمل جديدة للشباب والمردود سيكون إيجابي اقتصاديًا ومجتمعيًا".