كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل الأبيض، والخيار البلدي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 18-7-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2 و6 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 4.5 جنيه و9 جنيهات، بزياة خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12.5 جنيه، بزياة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 4 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 و5 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

خوخ بلدي يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و35 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 6 و16 جنيهًا.

التفاح المصري يتراوح بين 20 و38 جنيهًا.