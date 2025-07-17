ارتفاع اللحوم.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الفول المعبأ، والعدس، وزيت عباد الشمس، والدقيق، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الخميس 17-7-2025، بينما ارتفعت أسعار اللحوم، والدواجن، والجبن الأبيض، وزيت الذرة، واللبن السائب، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.84 جنيه، بتراجع 25 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 58.48 جنيه، بتراجع 3.09 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.61 جنيه، بتراجع 1.54 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 87.34 جنيه، بتراجع 3.79 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.98 جنيه، بتراجع 96 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.74 جنيه، بتراجع 84 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 57.25 جنيه، بتراجع 9.93 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.17 جنيه، بتراجع 15 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 109.2 جنيه، بزيادة 1.06 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 405.98 جنيه، بزيادة 8.74 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 98.94 جنيه، بزيادة 2.02 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.18 جنيه، بزيادة 50 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 50.51 جنيه، بزيادة 16 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 131.04 جنيه، بزيادة 4.52 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 274.39 جنيه، بتراجع 11 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 31.48 جنيه، بزيادة 1.56 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 100.29 جنيه، بتراجع 1.81 جنيه.