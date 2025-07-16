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وزير المالية يقرع جرس افتتاح جلسة التداول ببورصة لندن

03:47 م الأربعاء 16 يوليو 2025

أحمد كجوك وزير المالية

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كتبت- منال المصري:

قام أحمد كجوك وزير المالية، ممثلاً الحكومة المصرية، بقرع جرس افتتاح جلسة التداول ببورصة لندن؛ إيذانًا ببدء فعاليات "يوم مصر" مبكرًا، قائلاً: "الأسواق لا تنام ووزراء المالية أيضًا".

وأضاف الوزير في بيان له اليوم، أن مصر تؤكد عبر بورصة لندن العريقة، إطلاق مسار «الثقة والشراكة واليقين» مع المستثمرين المحليين والدوليين، والتزامها بالتواصل المباشر والحوار المثمر مع مجتمع الأعمال لاستكشاف فرص استثمارية جديدة بالسوق المصرية.

وأكد كجوك، أن بيئة الاستثمار في مصر تتحسن، وأن القطاع الخاص بدأ يقود النشاط الاقتصادى، موضحًا أن الاقتصاد المصري حقق نتائج متميزة العام الماضى، انعكس في تسجيل فائض أولي كبير وارتفاع معدلات النمو والتصدير.

قال كجوك، موجهًا حديثه للمستثمرين الدوليين: "معًا.. نبدأ يومنا بآفاق واعدة لبناء شراكات دولية أكثر تحفيزًا للاقتصاد المصري".

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أحمد كجوك وزير المالية بورصة لندن
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