تعرف على إجراءات توصيل الغاز الطبيعي لعميل جديد بعقار يعمل بالغاز

كتبت– دينا كرم:

أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية، الإجراءات المطلوبة لتوصيل خدمة الغاز الطبيعي لعميل جديد داخل عقار سبق توصيل الغاز إليه من قبل، حيث يعتبر توصيل الغاز الطبيعي للمنازل من الخدمات الأساسية التي تسعى الدولة لتوسيع نطاقها بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

ويرصد "مصراوي" في هذا التقرير، الخطوات التفصيلية المطلوبة من العميل سواء كان هناك وصلة خارجية أم لا، بحسب بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية:

إجراءات توصيل الغاز لعميل جديد بعقار يعمل بالغاز من قبل

يتقدم العميل بطلب على النموذج المعد لذلك بصالة استقبال العملاء بمقر شركه الغاز في المنطقة التابع لها.

يتم عمل معاينة عن طريق قسم خدمة العملاء لتحديد العمل المطلوب للعميل وتحديد رقم الكود في حالة وجود وصلة خارجية للعميل.

يتم التعاقد مع العميل بعد تقديم جميع المستندات ويقوم بسداد كافة الرسوم المقررة لإنجاز الخدمة (تأمين العداد، تأمين استهلاك ومقابل التحويل).

يتم عمل التركيبات الداخلية للعميل بعد قيامه بسداد مقايسة التركيبات.

تقوم الشركة بعمل تحويلات للأجهزة الموجودة لدى العميل بعد سداده قيمة المستحقات المطلوبة.

في حالة عدم وجود وصلة تركيبات خارجية للعميل

يتطلب وجود شهادة أو خطاب من الحي التابع له العقار بعدم وجود مخالفة بالعقار أو الطابق الذي يقيم فيه العميل.

يتم التعاقد مع العميل طبقاً للمستندات المطلوبة لإتمام التعاقد ودفع كافة الرسوم المقررة لإنجاز الخدمة قبل الشركة (تأمين العداد، تأمين استهلاك ومقابل التحويل).

يتم عمل التركيبات الخارجية والداخلية بعد قيامه بسداد مقايسة التركيبات.

تقوم الشركة بعمل تحويلات للأجهزة الموجودة لدى العميل بعد سداده قيمة المستحقات المطلوبة.

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