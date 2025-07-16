وزير البترول يبحث مع نائب وزير الصناعة السعودي التعاون في قطاع التعدين

كتبت- دينا كرم:

بحث كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماعًا مع خالد بن صالح المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين بالسعودية والوفد المرافق، سبل التعاون المشترك بين البلدين في قطاع التعدين، وتعزيز التنمية المستدامة بما يخدم المصالح الاقتصادية للبلدين الشقيقين.



واستعرض بدوي ما تم تحقيقه من خطوات لتطوير قطاع التعدين المصري، مؤكدًا سعي الوزارة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تستند إلى تشريعات واضحة ومناخ تنافسي. وأشار إلى عدد من المشروعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع حمض الفوسفوريك، والذي يعكس التوجه نحو تعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية.



وأشار الوزير إلى الإمكانات الواعدة في جنوب مصر، حيث يجري العمل على تحديد أعمال البحث السيزمي اللازمة لتعزيز فرص الاستكشاف والاستثمار.



وأكد خالد المديفر أن هناك إمكانات مشتركة كبيرة بين مصر والسعودية في مجال التعدين، وأن التقارب الجغرافي بين البلدين يتيح فرصًا أكبر للتكامل والتعاون مع الشركاء الدوليين.



وأشار إلى أن منطقة البحر الأحمر تمثل فرصة استثمارية واعدة يمكن أن تسهم في جذب الاستثمارات العالمية وتعزيز التعاون الثنائي.