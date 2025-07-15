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مصدر لـ"مصراوي": كشف جديد للذهب بمنطقة "آفاق" باحتياطي يتخطى 300 ألف أوقية

03:07 م الثلاثاء 15 يوليو 2025

الذهب

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كتبت– دينا كرم:

قال مصدر مسؤول بشركة شلاتين للثروة المعدنية، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن مصر تستعد للإعلان قريبًا عن كشف تجاري جديد للتنقيب عن الذهب في منطقة "آفاق" بالصحراء الشرقية، باحتياطي مبدئي يقدر بأكثر من 300 ألف أوقية من الذهب.

وأضاف المصدر أن إجمالي ما تم إنفاقه على أعمال البحث والاستكشاف في المنطقة حتى الآن بلغ نحو 7 ملايين دولار.

وأوضح أن شركة "آفاق" – وهي شركة مقاولات مصرية – تتولى تنفيذ أعمال البحث والاستكشاف لحساب شركة شلاتين، ومن المقرر توقيع اتفاقية ثلاثية بين شلاتين وآفاق وهيئة الثروة المعدنية بعد التأكد من تحقيق الكشف التجاري رسميًا.

وأشار إلى أن "آفاق" بدأت أعمالها الاستكشافية مع شركة شلاتين منذ منتصف أو نهاية عام 2019، في نطاق يمتد على مساحة 960 كيلومترًا مربعًا بمنطقة غرب جبل علبة في الصحراء الشرقية، بهدف البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة.

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كشف جديد للذهب شركة شلاتين الصحراء الشرقية
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