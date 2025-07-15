خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار البطاطس وانخفاض الدواجن والذهب

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الحديد، والليمون، والبطاطس، والسمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15-7-2025، بينما انخفضت أسعار الزيت، والعدس، واللحوم، والدواجن، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض الكابوريا.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض الزيت.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء