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ارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:32 ص الثلاثاء 15 يوليه 2025

أسعار الخضروات والفاكهة

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار البطاطس، والكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي، والليمون، والتفاح، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15-7-2025، بينما انخفضت أسعار البصل الأبيض، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2 و5 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 4 و9 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 3.5 و5.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 3.5 و6.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 و5 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة

خوخ بلدي يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و35 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 8 و20 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

التفاح المصري يتراوح بين 20 و38 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

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أسعار الخضروات الفاكهة البطاطس الكوسة الباذنجان البلدي
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