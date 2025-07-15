انطلاق منتدى مصر للتعدين بالقاهرة اليوم

كتبت- دينا كرم:

تصوير- هاني رجب:

تنطلق اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الرابعة من منتدى مصر للتعدين 2025 ، تحت شعار "تسريع الاكتشاف التجاري، والاستكشاف، والاستخراج وتحقيق القيمة المضافة من الخامات "، وذلك على مدار يومي 15 و16 يوليو بالقاهرة.

وافتتح المنتدى كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ليلقي الكلمة الافتتاحية أمام المشاركين، ويشهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى من وزراء ومسؤولي التعدين، وسفراء الدول والمحافظين والبرلمانيين والمستثمرين من كبرى شركات التعدين العالمية والمحلية، وفي مقدمتها "باريك جولد" و"أنجلو جولد أشانتي" ثاني ورابع أكبر شركات تعدين الذهب في العالم فضلاً عن مؤسسات التمويل، بما يعكس تزايد الثقة في بيئة الاستثمار التعديني في مصر.

وتلقى ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة كلمة حول دفع التعدين الأخضر فى مصر، وتشارك السيدة جيليان دوران، المدير التنفيذي والمسئول المالي لشركة "أنجلو جولد أشانتي" العالمية، المستثمر بمنجم السكري، بكلمة خلال الجلسة الافتتاحية تستعرض فيها أنشطة الشركة واستثماراتها في مصر.

وتأتى الدورة الحالية للمنتدى في توقيت يشهد تحولات كبيرة في قطاع التعدين بمصر تنفيذاً لأهداف المحور الثالث من إستراتيجية الوزارة، أبرزها تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية باسم "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية"، وتحديث نموذج اتفاقية استغلال المعادن وفقاً للمعايير العالمية، إلى جانب تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات، بما يهيىء مناخاً جاذباً للإستثمار.

ويهدف المنتدي في نسخته الرابعة إلى إبراز الإمكانات التعدينية الهائلة لمصر والفرص الاستثمارية الواعدة في الاستكشاف والتنقيب واستخراج الذهب والمعادن و تصنيع الخامات التعدينية.

من المنتظر أن يستقبل المنتدى والمعرض المصاحب أكثر من 5000 زائر و300 موفد، كما سيحتضن العديد من الجلسات النقاشية الهامة في المؤتمرين الاستراتيجي والتقني بمشاركة عشرات المتحدثين، حيث ستشهد الجلسة الوزارية مناقشة سبل استقطاب الشركاء الاستراتيجيين وحث شركات التنقيب على الاستثمار للمساهمة فى تحفيز نمو قطاع التعدين على المدى الطويل.

وستناقش جلسة المحافظين دورهم في دفع عجلة الاستثمار فى قطاع التعدين وسبل تهيئة مناخ استثمارى جاذب فى المحافظات التابعة لهم، كما سيعرض سفراء الدول وجهات نظرهم خلال جلسة حول مناخ الاستثمار التعديني في مصر، وسيتم عقد جلسة لكبار المستثمرين العالميين فى مجال التعدين تستعرض سبل تعزيز مصر لمكانتها التنافسية فى مجال التعدين عالمياً.

وسيشهد اليوم الثانى للمؤتمر الاستراتيجي عدة جلسات مهمة من ضمنها جلسة حول قانون الثروة المعدنية الجديد سيناقش فيها المشاركون الإصلاحات التشريعية التى نفذتها مصر لتحسين الأداء وتهيئة البيئة الاستثمارية والفرص الاستثمارية التى أطلقها الإطار التشريعي الجديد، بالإضافة إلى جلسة حول سبل تعظيم قيمة الموارد المعدنية وتحقيق القيمة المضافة من خلال تعزيز التصنيع المحلى للخامات.

وذلك بالإضافة إلى عدة جلسات أخرى ستتناول استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتسليط الضوء على البوابة الاستثمارية الرقمية الجديدة لقطاع التعدين، ودور الصحراء الشرقية فى مصر كجزء أصيل من الدرع العربي النوبى، إلى جانب موضوعات أخرى ذات أهمية بالغة.