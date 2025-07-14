كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب عالميًا اليوم بنسبة 0.29% إلى نحو 3365 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وخلال تعاملات اليوم زاد سعر الذهب العالمي نحو 8 دولارًا، حيث بدأ التعاملات على 3357 دولارًا للأونصة، بينما وصل حاليًا وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج إلى 3365 دولارًا للأونصة.

وعزز تصاعد التوترات التجارية من جاذبية الذهب كملاذ آمن، رغم أن بعض المستثمرين باتوا أقل قناعة باحتمال اندلاع اضطرابات واسعة النطاق، بعد أن تراجع ترمب سابقًا عن بعض تهديداته الجمركية الشديدة.

وارتفع الذهب بأكثر من 25% منذ بداية العام، ليسجل مستوى قياسياً فوق 3500 دولار للأونصة في أبريل، بحسب "الشرق بلومبيرج".

وشكّلت سياسات ترمب التجارية مصدرًا دائمًا لحالة من عدم اليقين في الأسواق، ما دفع المستثمرين إلى البحث عن الأمان في المعدن النفيس وسط مخاوف من التأثيرات طويلة الأمد على الاقتصاد العالمي، كما ساعدت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وعمليات الشراء من البنوك المركزية في تعزيز المكاسب.

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