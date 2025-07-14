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ارتفاع أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

10:07 ص الإثنين 14 يوليه 2025

أسعار البيض

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كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم الاثنين 14-7-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 138.14 جنيه، بزيادة 31 قرشَا.

كرتونة البيض البلدي: 142.15 جنيه، بزيادة 9.1 جنيه.

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