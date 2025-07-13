"كيما" توضح أسباب إندلاع حريق بفرن مصنع السيليكو منجنيز

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة الصناعات المصرية – كيما – أسباب إندلاع حريق بقرن مصنع السيليكو منجنيز والمؤجر لشركة الشرق الحقيقي للاستثمار يوم الخميس الماضي الذي تم السيطرة عليه دون وقوع إصابات.

وأوضحت في بيان اليوم للبورصة المصرية أنه أثناء إجراء أعمال صيانة طارئة حدث خروج لكمية من مصهور سبيكة السيليكو منجنيز بعيداً عن البوائق المخصصة وسقوط تلك الكميات بالمجرى المخصص للقضبان الحديدية التي تسير عليها البواتق مما نتج عنه نشوب حريق محدود.

وأضافت الشركة أنه تم التعامل والسيطرة الكاملة عليه من قبل الفنيين المختصين مباشرة في خلال وقت بسيط وبمساعدة سيارات الإطفاء الخاصة بالشركة الإجراء التبريد اللازم لمصهور السبيكة المنسكب.

وأكدت أنه لا يوجد أى إصابات بشرية حيث بعض التلفيات البسيطة, وتم إجراء الصيانات اللازمة, وإعادة التشغيل الآمن لفرن مصنع السيليكو منجنيز اليوم السبت الموافق 12 يوليو 2025 ومصانع كيما وباقي الوحدات الإنتاجية تعمل بشكل مستقر .

وتأسست شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) عام 1956. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1995. ومتخصصة في في تصنيع وتوزيع المواد الكيماوية المتنوعة مع التركيز على إنتاج سماد يوريا، الأمونيا، نترات الأمونيوم النقية مرتفعة الكثافة ومنخفضة الكثافة، سماد نترات الأمونيوم السائل والصلب، سبيكة الفيروسيلكون.