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85 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

11:03 ص السبت 12 يوليو 2025

أسعار السمك

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كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم السبت 12-7-2025، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 81 و85 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و120 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 100 و180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و400 جنيهًا.

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أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور أسعار الأسماك اليوم
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