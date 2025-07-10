كتبت- دينا كرم:

التقى كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة توتال إنرجيز الفرنسية، لبحث مستجدات تحسين وزيادة معدلات الإنتاج بمنطقة شمال الحماد بالبحر المتوسط (منطقة تنمية باشروش) المشتركة بين شركة توتال إنيرجيز وشركتي إيني وبي بي، وفرص حصول الشركة على مناطق استكشافية جديدة بالبحر المتوسط والمشاركة في المزايدات والفرص الاستثمارية المتاحة على بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج.

ووفق بيان الوزارة اليوم جاء ذلك في إطار المشاركة في فعاليات الندوة الدولية التاسعة التي تنظمها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بالعاصمة النمساوية فيينا على مدار يومي 9 – 10 يوليو 2025 .

وأضافت الوزارة أن ذلك في ضوء تطلع شركة توتال إنرجيز إلى توسيع نطاق استثماراتها فى مصر، واستنادًا إلى الشراكة الاستراتيجية القائمة، والإصلاحات الجارية فى قطاع البترول والغاز المصرى، وحزم المحفزات وحوافز الإنتاج التي أطلقها قطاع البترول المصري بهدف تشجيع الشركاء على زيادة أنشطة الحفر الاستكشافي والتنموي وزيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي.

واستعرض بدوي الأولويات الحالية لعمل وزارة البترول والثروة المعدنية والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف مجالات وأنشطة البترول والغاز والبتروكيماويات والطاقة الخضراء والتي يمكن لشركة توتال إنرجيز استغلالها من خلال توجيه استثمارات جديدة لتنفيذ مشروعات مشتركة مع قطاع البترول المصري. كما حث الشركة على التوسع في استخدام التقنيات الحديثة بما يسهم في الكشف عن مكامن جديدة للبترول والغاز.

ثم تطرق الجانبان إلى الموقف التنفيذي وتقدم أعمال فرق العمل من الجانبين والتي تم تشكيلها في إطار توقيع اتفاقية الحكومة المضيفة لتنمية حقل كرونوس القبرصى وربطه بالتسهيلات المصرية، بالشراكة مع شركتى إينى وتوتال إنيرجيز، بصفتهما شركاء فى تنمية هذا الحقل، وأكد الجانبان على أهمية هذه الاتفاقية فى تنفيذ رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة.

كما أكد الجانبان التزامهما بدعم الجهود المشتركة لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، ومواصلة الحوار لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين قطاع البترول المصري وشركة توتال إنرجيز فى مختلف مجالات وأنشطة الطاقة.