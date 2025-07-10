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أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

11:06 ص الخميس 10 يوليه 2025

أسعار الأسماك اليوم

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كتبت- آية محمد:

أعلن موقع سوق العبورعن أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الخميس 10-7-2025.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 81 و85 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و120 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 100 و180 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و400 جنيهًا.


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أسعار الأسماك اليوم سعر كيلو السمك البلطي سوق العبور
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