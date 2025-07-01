"خالدة للبترول" تقلّص زمن حفر الآبار وتوفّر 18 مليون دولار في عام ونصف

كتبت- دينا كرم:

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن شركة خالدة للبترول، بالتعاون مع شركة أباتشي العالمية، حققت إنجازًا ملحوظًا في تطوير أداء عمليات حفر آبار البترول والغاز في حقول الصحراء الغربية.

وخلال ورشة عمل نظمتها الهيئة المصرية العامة للبترول لتطوير نشاط الحفر، وفق بيان الوزارة، تم استعراض قصص نجاح فريق الحفر بخالدة، والذي تمكن من خفض متوسط زمن ربط مواسير الحفر من 24 دقيقة إلى 18 دقيقة، بل وسجّل في بعض الآبار معدلات غير مسبوقة وصلت إلى 12.5 دقيقة فقط.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أن هذا التحسن انعكس بشكل مباشر على تقليل المدة الإجمالية لعمليات الحفر بما يعادل 60 يومًا خلال عام 2024، وتحقيق وفر اقتصادي يُقدّر بنحو 3 ملايين دولار. ونتيجة لهذا النجاح، تمكنت الشركة من ربط 110 آبار خلال نفس العام، بتحسن في الأداء تجاوز 25%.

وفي النصف الأول من 2025، واصلت الشركة البناء على هذا التقدم، حيث حفرت 54 بئرًا محققة تحسنًا زمنيًا إضافيًا بنسبة 15% مقارنة بعام 2024، ما أسفر عن تقليص زمن الحفر الإجمالي بواقع 180 يومًا، ووفر مالي تجاوز 15 مليون دولار.

ويُعزى هذا النجاح إلى تطبيق مجموعة من التقنيات والأساليب المبتكرة بالتعاون مع شركات HLB وSLB وBaker، خاصة في ما يتعلق بتحسين إجراءات ربط المواسير ومسح مسارات الآبار.

وأكدت الشركة أنها تستهدف مواصلة هذا النهج خلال عام 2026، بخفض زمن الربط إلى 12 دقيقة فقط، في إطار استراتيجيتها الداعمة للابتكار والتطوير المستمر، تنفيذًا لتوجيهات وزارة البترول وهيئة البترول بتحقيق أقصى كفاءة بأقل تكلفة.