كيف تنشئ محفظة إلكترونية عبر شركات المحمول؟

كتبت- آية محمد:

أصبحت المحافظ الإلكترونية من الوسائل الشائعة التي يلجأ إليها مستخدمي الهواتف المحمولة في عمليات الدفع الإلكتروني، حيث تُمكنهم من تحويل الأموال، ودفع الفواتير، والتسوق عبر الإنترنت بطريقة آمنة وسلسة.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات إنشاء محفظة إلكترونية عبر شركات المحمول الأربعة" أورنج، وفودافون، وإي آند، ووي":

أورنج

1- قم بزيارة أقرب فرع للشركة ومعك بطاقة رقم قومي سارية وخط أورنج خاص بك.

2- املأ طلب الاشتراك في الخدمة.

3- بعد إتمام التسجيل، ستتلقى رسالة نصية تحتوي على رقم سري مؤقت.

4- يجب تغيير الرقم السري قبل البدء في استخدام المحفظة.

فودافون

1- توجه لأقرب فرع فودافون ومعك بطاقة الرقم القومي "سارية"، ولمعرفة أقرب فرع اطلب الكود #9*9*.

2- بعد الاشتراك، ستصلك رسالة نصية لتأكيد تفعيل المحفظة.

3- أنشئ رقمًا سريًا مكونًا من 6 أرقام.

4- فعل الخدمة عن طريق الكود #5*9*.

إي آند

1- اذهب لأقرب فرع للشركة، ومعك بطاقة رقم قومي سارية وخط مسجل باسمك، واملأ استمارة الاشتراك في الخدمة.

2- ستتلقى مكالمة صوتية لتأكيد الاشتراك، وستطلب منك إنشاء رقم سري مكون من 6 أرقام لحسابك، وستصلك رسالة تأكيد بعد إتمام الاشتراك في الخدمة.

وي

1- قم بزيارة أقرب فرع من فروع الشركة ومعك بطاقة رقم قومي سارية وخط موبايل "وي" باسمك.

2- املأ طلب الإشتراك في محفظة "WE Pay" ووقع على العقد.

3- حمل تطبيق" WE Pay"، وقم بفتح البرنامج واختر مسجل مسبقًا؟، ومن بعدها تفعيل الحساب.

4- املأ البيانات " الاسم رباعي - الرقم القومي - رقم موبايل " WE" مفعل" ثم وافق على الشروط والأحكام.

5- ستصلك رسالة نصية بها كود التفعيل.

6- انشئ الرقم السري الخاص بالتطبيق المكون من 6 أرقام لحسابك "بدون أرقام متكررة أو متتابعة".

7- قم بشحن المحفظة والاستمتاع بخدمات محفظة " WE Pay".

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