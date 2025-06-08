منها خطر التسريب.. إشعارات تحذيرية تظهر في عداد الغاز مسبق فما هي؟

كتبت- دينا كرم:

أصبحت عدادات الغاز مسبقة الدفع منتشرة في المنازل، لما تمنحه من مرونة وتحكم في الاستهلاك، إلا أن ظهور بعض الرموز أو الأكواد المفاجئة على شاشة العداد يثير قلق البعض، خاصة عندما لا يكون معناها واضحًا، أو يحتمل أن تكون مرتبطة بتسريب أو عطل تقني.

وفي هذا الإطار، نشرت شركة "بتروتريد" إحدى شركات قطاع البترول المسؤولة عن تحصيل فواتير الغاز الطبيعي، دليلاً توضيحيًا لعدد من الإشعارات المتكررة التي قد تظهر على عداد الغاز، مع شرح مبسط لما تعنيه كل رسالة وكيفية التعامل معها.

ويقدم مصراوي في هذا التقرير إرشادات يجب اتباعها عند التعامل مع عداد الغاز مسبق الدفع، والإشعارات التي تظهر ودلالتها:

ارشادات هامة خاصة بشحن كارت عداد الغاز:

- لابد من شحن العداد مرة واحدة على الأقل كل شهرين حتى لا ينقطع الغاز حتى وان كان به رصيد.

- عند انقطاع الغاز بسبب انتهاء الرصيد يقوم العميل بالضغط على زر العداد فيتم وضع 4 متر مكعب في الرصيد بالسالب لحين الذهاب لشحن الكارت ويتم إنذار العميل بصافرة الإنذار بعد كل نفاذ 1 متر مكعب من الأربعة.

الإشعارات التي تظهر في عدادات الغاز مسبقة الدفع ودلالتها:

E-01 : إشعار يدل على وجود خطأ بالبطارية الخاصة بعداد الغاز المنزلي، وحينها تحتاج إلى تغيير لذا يجب الاتصال بطوارئ الغاز.

E-02 : إشعار يدل على وجود خطأ في فتح الغطاء، أي تلاعب في العداد، وحينها تحتاج إلى الإتصال بطوارئ الغاز لعمل مسح.

E-03 : شعار يدل على أن هناك اقترابا من جسم ممغنط من العداد ويجب ازاحته، لذا يجب الكشف على العداد من خلال فني الطوارئ والتأكد من عدم وجود تلاعب.

E-05 : إشعار تنبيه بإعادة الشحن ويوضح خلال الشاشة المتبقي من رصيد الشحن، لذا يجب توجه العميل للشحن.

E-06 : إشعار يدل على انتهاء الرصيد مما قد يؤدي لإنقطاع الخدمة، لذا يجب توجه العميل للشحن.

E-09 : إشعار ينوه بصيانة صمام العداد، وحينها لابد من التواصل مع طوارئ الغاز لتغيير العداد.

E-10 : إشعار يعني بدء وقت السماح لشحن كارت العداد الخاص بك، حينها يمكن للعميل التوجه للشحن.

E-15 : إنذار خاص بوجود تسريب أو مشكلة في خاصية الأمان، لذا يجب الاتصال بطوارئ الغاز على رقم 129.

اقرأ أيضًا:

تعديل المعيار الشرعي الخاص بالصكوك الإسلامية.. كيف تستفيد مصر؟

س وج.. كل ما تريد معرفته عن خدمات الجيل الخامس "5G"

زيادة مبيعات الأحذية والشنط 60% في موسم عيد الأضحى