س وج.. كل ما تريد معرفته عن خدمات الجيل الخامس "5G"

كتبت- آية محمد:

أطلقت شركات المحمول الأربعة العاملة في مصر "وي، وأورنج، إي‌ آند، وفودافون" أمس الأربعاء خدمات الجيل الخامس بشكل رسمي في مصر.

وجاء ذلك خلال حفل نظمه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعمرو طلعت وزير الاتصالات، ومسؤولي شركات المحمول الأربعة.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية التفاصيل المتعلقة بخدمات الجيل الخامس "5G":

1- ما هي تقنية الجيل الخامس "5G"؟

تقنية الجيل الخامس تمثل نقلة نوعية مقارنة بالأجيال السابقة لشبكات الهاتف المحمول، وتم تصميمها لتوفير سرعات إنترنت عالية، ولتقليل زمن الاستجابة، ولزيادة مرونة خدمات المحمول من خلال نقل أحجام أكبر من البيانات مقارنة بالأجيال السابقة.

2- ما مزايا شبكة "5G"؟

سرعات تنزيل خارقة: يمكنك تحميل الأفلام، والبرامج، والألعاب في ثوانٍ معدودة بدون انتظار.

بث مباشر سريع وسلس: حيث ستكون مكالمات الفيديو فائقة الوضوح وبدون تقطيع أو تحميل.

زمن استجابة منخفض: حيث سيوفر أداء أفضل لمحبي الألعاب الأونلاين.

3- هل ستعمل خدمة" 5G" في كل الأماكن؟

في البداية، سيتم إطلاق الجيل الخامس في مناطق محددة داخل معظم محافظات مصر، وسيتم التوسع تدريجيًا لتشمل باقي المناطق.

4- كيف أعرف إذا كانت منطقتي مغطاة بـ "5G"؟

يمكنك معرفة أماكن تغطية الجيل الخامس من خلال التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بالشركة التابع لها.

5- ما سرعة الإنترنت عبر شبكة "5G"؟

توفر خدمة الجيل الخامس سرعات إنترنت عالية جدًا، مما يضمن تجربة محسنة في التحميل، والتصفح، واستخدام التطبيقات التي تتطلب سرعات عالية.

6- هل ستتأثر أسعار الخدمات أو يجب تغيير تعريفة الإشتراك الخاصة بي عند استخدام الـ "5G"؟

لا، الأسعار لن تتأثر حيث تقدم الشركات خدمات الجيل الخامس بدون أي مصاريف إضافية أو إشتراكات خاصة.

7- هل أحتاج لتغيير شريحة الهاتف؟

إذا كانت شريحتك تدعم الجيل الرابع "4G"، لن تحتاج لتغييرها.

وإذا كانت لا تدعم الجيل الرابع "4G"، يجب تغييرها من أقرب فرع من فروع الشركة التابع لها.

8- هل جميع الهواتف تدعم شبكة "5G"؟

معظم الهواتف الحديثة تدعم تقنية الجيل الخامس"5G"، ويمكنك التأكد من ذلك من خلال مراجعة المواصفات الفنية للهاتف عن طريق الدخول إلى إعدادات الهاتف للتحقق من دعم الشبكة.

9- اتواجد في منطقة مغطاه بالـ "5G" لكن الخدمة لا تعمل؟

تأكد من ضبط إعدادات الشبكة على "5G On" لكي تضمن الاستمتاع بالخدمة طوال الوقت.

10- ماذا يحدث إذا خرجت من منطقة تغطية "5G"؟

لا توجد أي مشكلة، حيث يتم التحويل التلقائي إلى شبكة الجيل الرابع "4G" المتوفرة في منطقتك.

ولن تتأثر المكالمات، ولكن قد تلاحظ انخفاضًا في سرعة الإنترنت بسبب اختلاف الأداء بين الشبكتين.

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