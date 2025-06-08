الأسعار والحد الأدنى للشراء.. تفاصيل الاستثمار في 3 صناديق للذهب

كتبت- أمنية عاصم:

يتزايد الإقبال من المصريين على الاستثمار في صناديق الذهب المطروحة بالسوق المصري بعد أن شهد ارتفاعات سعرية منذ بداية العام؛ مدفوعًا بكونه يعد الملاذ الآمن للمستثمرين في ظل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على الساحة العالمية خلال الأشهر الماضية والتى مازالت تتصاعد من آن لآخر، لذلك رصد "مصراوى" في السطور التالي قيمة الوثائق الاستثمار في صناديق الذهب.

ويمتلك السوق المحلي 3 صناديق للاستثمار في الذهب، في مايو 2023 تم إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب - وهو صندوق «إي زد- جولد» (AZ-Gold) من قبل شركة «أزيموت»، تلاه صندوق ثاني في يناير 2024، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب «سبائك» .

وثالث صندوق هو استثمار بين شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية وإيفولف للاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي التراكمي – تحت اسم «دهب» خلال يونيو الماضي.

وقفز حجم الاستثمارات في صناديق الذهب الثلاثة إلى نحو 2.1 مليار جنيه بعدد 200 ألف عميل منذ إطلاقها وحتى 6 مايو الماضي، وفقًا لآخر بيان صادر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

1- صندوق (A_Z) جولد

الشركة التي تدير الصندوق: أزيموت للاستثمار.

سعر الوثيقة في نشرة الاكتتاب: 10 جنيهات للوثيقة ( مايو 2023 )

سعر الوثيقة حاليًا على موقع البورصة : 18.73 جنيه.

الحد الأدنى للاكتتاب: يبلغ 100 وثيقة ما يعادل ( 1873 جنيه حتى كتابة هذا التقرير).

مواعيد الشراء: من الاثنين للخميس.

استرداد: يمكن استرداد الوثائق أو جزءًا منها من الاثنين للخميس.

2- صندوق "سبائك" وفقًا لنشرة الاكتتاب عند الطرح

الشركة التي تدير الصندوق: بلتون المالية القابضة وإيفولف للاستثمار في الذهب.

سعر الوثيقة في نشرة الاكتتاب : 100 جنيه في يناير 2024

سعر الوثيقة حاليًا على موقع البورصة: تبلغ 129.87 جنيه.

الحد الأدنى للاكتتاب: 10 وثائق ما يعادل ( 1298 جنيه حتى كتابة هذا التقرير).

مواعيد الشراء: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.

مواعيد الاسترداد: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.

3- صندوق "دهب"

الشركة التي تدير الصندوق: الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية وإيفولف للاستثمار في الذهب.

سعر الوثيقة في نشرة الاكتتاب 100 جنيه في يونيو 2024

سعر الوثيقة حاليًا على موقع البورصة : تبلغ 137.95 جنيه.

الحد الأدنى للاكتتاب: 10 وثائق ما يعادل ( ما يعادل 1379 جنيه حتى كتابة هذا التقرير).

مواعيد الشراء: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.

مواعيد الاسترداد: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.

اقرأ أيضًا:

تعديل المعيار الشرعي الخاص بالصكوك الإسلامية.. كيف تستفيد مصر؟

س وج.. كل ما تريد معرفته عن خدمات الجيل الخامس "5G"

زيادة مبيعات الأحذية والشنط 60% في موسم عيد الأضحى