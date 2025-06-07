كيف تستعلم عن فاتورة الغاز وتسددها إلكترونيًا من المنزل؟

كتبت - دينا كرم:

في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتسهيل الخدمات على المواطنين، وفرت شركة "بتروتريد" إحدى شركات قطاع البترول، مجموعة من الوسائل الإلكترونية التي تتيح للعملاء الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي وسدادها دون الحاجة للذهاب إلى مقرات الشركة، بما يوفر الوقت والجهد.

ويرصد مصراوي في هذا التقرير طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز وكيفية سدادها من المنزل إلكترونيًا:

يمكن للمواطنين الاستعلام عن الفاتورة بعدة وسائل، من بينها:

الاتصال بالخط الساخن للشركة 17169 من أي هاتف محمول أو أرضي.

زيارة الموقع الرسمي لشركة بتروتريد واختيار خدمة "الاستعلام عن الفاتورة" من قائمة الخدمات الإلكترونية.

خدمة الرد الصوتي التفاعلي (IVR) عن طريق الاتصال بالرقم 09000727 من خط أرضي، أو الرقم 5727 من الموبايل.

تطبيق "بتروميتر" المتاح على متجري Google Play وApp Store، والذي يتيح أيضًا إدخال قراءة العداد إلى جانب الاستعلام.

طرق سداد فاتورة الغاز إلكترونيًا

ووفرت بتروتريد عدة خيارات للدفع الإلكتروني من المنزل بسهولة:

1- عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لبتروتريد.

2- من خلال المحافظ الإلكترونية

- محفظة فون كاش من البنك الأهلي المصري.

- محفظة BM Wallet من بنك مصر.

3- من خلال مواقع الدفع الإلكتروني:

ماي فوري

جوميا باي

4- من خلال ماكينات الدفع المنتشرة بالمحال التجارية، وتشمل:

فوري – ضامن – مصاري – أمان – خدماتي- BEE – E-finance

5- عن طريق مكاتب البريد المصري، حيث يمكن سداد الفاتورة في أقرب فرع.

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