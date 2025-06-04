محمد عبد الله رئيسا إقليميا للأسواق الدولية بمجموعة ڤودافون

كتبت- آية محمد:

أعلنت مجموعة ڤودافون تعيين محمد عبد الله في منصب الرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بالمجموعة إلى جانب منصبه الحالي كرئيس تنفيذي وعضو منتدب لشركة ڤودافون مصر.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم أن هذه الخطوة تعكس جهود مجموعة ڤودافون المتواصلة لتبسيط نموذجها التشغيلي، وتعزيز النمو الاستراتيجي، ودعم تجارب العملاء، بما يتوافق مع طموحات ورؤية الشركة لعام 2030.

ويأتي تعيين عبد الله خلفًا لـ "دييجو جوتيريز"، ومنذ انضمامه للشركة في عام 1998، حقق عبد الله سلسلة من النجاحات خلال قيادته لإدارات رئيسية في الشركة بما في ذلك منصب رئيس القطاع التجاري وقطاع الأعمال، حيث ساهم بشكل كبير في تشكيل التوجهات الإستراتيجية والتشغيلية للشركة لعدة أعوام.

ومنذ توليه منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لڤودافون مصر في عام 2020، ساهم في تطوير الشركة لتصبح رائدة في التحول الرقمي في المجتمع المصري حيث تقوم بإطلاق منصات رقمية تُغطي جميع احتياجات العملاء، بداية من حلول الشمول المالي وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وصولًا إلى خدمات التعليم الرقمي وكذلك دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

يأتي هذا المنصب تقديراً لرؤية محمد عبد الله كرئيس تنفيذي للشركة، ووفقًا للتغييرات الهيكلية الجديدة، سيقدِّم الرؤساء التنفيذيون في ڤودافون في كل من الكونغو الديمقراطية وليسوتو وموزمبيق وتنزانيا، تقاريرهم مباشرة إلى عبد الله، مع استمراره في التنسيق المباشر مع شميل جوسيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة ڤودافون.