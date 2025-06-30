قبل الزيادة الرسمية.. قفزة 10 جنيهات في علبة السجائر بالأسواق

كتبت- دينا كرم وأمنية عاصم:

أجمع عدد من التجار تحدث إليهم "مصراوي" خلال جولة ميدانية قام بها اليوم، على أن أسعار السجائر المحلية شهدت زيادات في كل الأنواع بالأسواق اليوم، خاصة في باب البحر الذي تعتبر سوق موازي لبيع السجائر، رغم عدم صدور أي إعلان رسمي من الشركات المنتجة حتى الآن.

وقالت مصلحة الضرائب المصرية في بيان لها بالأمس، إنه استجابةً لطلبات الشركات العاملة في السوق، تم تعديل شرائح ضريبة القيمة المضافة على السجائر، من خلال توسيع الشرائح وزيادة الضريبة القطعية بقيمة 50 قرشًا فقط، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2023.

وأضافت المصلحة أن التعديلات تأتي استجابة لمطالب المنتجين والصناعة، وتماشيًا مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية، كما تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات بما يدعم تمويل الإنفاق على التنمية البشرية.

وخلال الجولة، قال محمد ربيع، أحد التجار، إن الأسعار ارتفعت منذ مساء الأمس، موضحًا أن الزيادة جاءت من السوق قبل إعلان الشركات، وأن بعض التجار في باب البحر لا يذكرون أسماء السجائر الحقيقية في الفواتير، حيث يستبدل اسم "مارلبورو أحمر" مثلًا بتسمية غير حقيقية مثل "شيبسي أحمر"، نظرًا لعدم شرعية الأمر.

وأشار إلى أن سعر خرطوشة "مارلبورو" ارتفع من 900 إلى 990 جنيهًا، وتضم 10 عبوات، وتباع العلبة الواحدة نحو 99 جنيهًا، كما ارتفع سعر خرطوشة "كليوباترا" إلى 460 جنيهًا، ما قد يدفع سعر العلبة الواحدة إلى 50 جنيهًا.

وأضاف أن خرطوشة "LM" ارتفعت من 700 إلى 750 جنيهًا، بزيادة 50 جنيهًا في الخرطوشة،و 5 جنيهات في سعر العلبة، مشيرًا إلى أن زيادات أخرى طرأت على منتجات مختلفة، منها 6 جنيهات على علبة "كليوباترا"، و10 جنيهات على كل من "مارلبورو" و"ميريت".

وقال أحمد ناصر، تاجر آخر إن جميع الأنواع تقريبًا ارتفعت أسعارها في السوق بنحو 5 إلى 10 جنيهات، مشيرًا إلى أنهم مضطرون للبيع وفقًا للسعر الذي يشترون به من السوق.

وأضاف: "لو كانت الشركة قد طرحت حصتها الأسبوعية في موعدها، لما اضطررنا إلى شراء كميات بأسعار مرتفعة".

واتخذ راضي محمد، تاجر آخر، قرارًا بعدم البيع مؤقتًا، منتظرًا وصول الحصة الرسمية من الشركة، لتحديد السعر النهائي، موضحًا: "لا يمكننا تغيير السعر يوميًا، ولا نرغب في خسارة الزبائن، لذا نفضل الالتزام بسعر الشركة، سواء بقي على حاله أو زاد لاحقًا".

وقال إسلام السيد، إنه لاحظ ارتفاع أسعار كل الأنواع في منطقة باب البحر، مضيفًا أن بعض الأنواع اختفت من عند الأكشاك، بسبب امتناع عدد من التجار عن شرائها من السوق غير الرسمية، نظرًا لارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه.

وأوضح أن التجار يترقبون تحديد السعر الرسمي من قبل الشركات، ليبنوا عليه قرارات الشراء والبيع.

الزيادة خلال أيام

وقال مصدر بشركة "إيسترن كومباني" الشرقية للدخان، "لمصراوي" اليوم إن مجلس الإدارة يدرس حاليًا الشكل النهائي للزيادة المرتقبة في أسعار منتجات الشركة، تمهيدًا لإقرارها رسميًا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الشركة تعتزم إرسال إفصاح إلى البورصة يتضمن قائمة الأسعار الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم تطبيق الزيادة فور إعلانها رسميًا.

وأكد المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه أن هذه الزيادة السعرية المتوقعة ستنعكس بشكل إيجابي على نتائج أعمال الشركة خلال الفترات القادمة، في ظل التغيرات التي طرأت على شرائح التسعير.

أسعار السجائر المرتقبة

وأوضح المصدر أن الأسعار التي تم الحديث عنها مؤخرًا تأتي عقب تعديل وتوسيع نطاق الشرائح السعرية.

الشريحة الأولى التي كانت تسعر عند 38 جنيهًا قد تصل إلى 45 جنيهًا كحد أقصى،- وفق تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة خلال مدخلة ببرنامج «الحكاية» عبر قناة «mbc مصر»- مع فتح الباب أمام الشركات لرفع السعر حتى 48 جنيهًا لتلك الشريحة، بحسب القرارات الأخيرة.

وبموجب التعديلات الجديدة على ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر المحلية والمستوردة، تم رفع شرائح الأسعار الخاضعة للضريبة، وإدخال آلية للزيادة السنوية التلقائية بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات متتالية، اعتبارًا من نوفمبر المقبل.

كما ارتفع الحد الأقصى لسعر بيع السجائر المحلية التي كان لا يتجاوز سعرها 38.88 جنيه ليصل إلى 48 جنيهًا. كما تم تعديل الشريحة التالية التي كانت تتراوح بين 38.88 و56.44 جنيه لتصبح بين 48 و69 جنيهًا.

وشملت التعديلات كذلك رفع سعر السجائر المستوردة التي لا يتجاوز سعرها 56.44 جنيه ليصل إلى 69 جنيهًا.