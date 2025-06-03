هل شهدت أسعار السجائر الكيلوبترا زيادة جديدة وماهي الطوابع الضريبية؟

كتبت- دينا خالد:

نفى إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن ما تردد حول زيادة جديدة في سعر السجائر الكيلوبترا غير صحيح.

وكانت أسعار السجائر الكيلوبترا، ارتفعت في نوفمبر الماضي بعد فتح الشرائح حيث يمنح قانون رقم 177 لسنة 2023 وزير المالية الحق في زيادة أسعار شرائح السجائر بنسبة 12% سنويًا ولمدة خمس سنوات"، بحسب امبابي.

وأضاف امبابي، أن فتح الشرائح طبقًا للقانون سيتم في شهر نوفمبر القادم 2025.

وشهدت أسعار السجائر 4 زيادات خلال العام الماضي، كانت الأولى في شهر فبراير، ثم في أبريل عقب قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه، الذي شهد معه سعر صرف الدولار ارتفاعاً من 31 جنيهاً إلى نحو 50 جنيهاً. وجاءت الزيادة الثالثة في يوليو الماضي، والرابعة في 5 نوفمبر والمطبقة بنسبة 12%.

وكانت وزارة المالية أعلنت عن زيادة جديدة في أسعار الطوابع الضريبية “البندرول” المثبتة على عبوات السجائر والتبغ والمشروبات الكحولية المستوردة، حيث دخلت هذه الزيادة حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الثلاثاء 25 مارس الماضي.

وأوضح امبابي، أن هذة الضريبة لم تؤدي لرفع أسعار السجائر، حيث وصلت الزيادات على أسعار السجائر للحد الأقصى المسموح لها خلال عام وهو 12%.