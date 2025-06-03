خطوات إلغاء المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول من خلال تطبيق "My NTRA"

كتبت- آية محمد:

يلجأ العديد من المستخدمين إلى إنشاء أكثر من محفظة إلكترونية لدى شركات المحمول المختلفة، وذلك في ظل التوسع في استخدام خدمات الدفع الإلكتروني، والاعتماد على المحافظ الإلكترونية بشكل أساسي.

ومع مرور الوقت، يقرر البعض إلغاء بعض هذه المحافظ، إما بهدف تقليل عددها أو لعدم الحاجة إليها.

ويتيح تطبيق "My NTRA" التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة "إلغاء المحافظ الإلكترونية"، وهو تطبيق تفاعلي أطلقه الجهاز لمستخدمي المحمول بهدف تيسير الحصول على خدمات الاتصالات الأساسية للأفراد والشركات.

ويمكن من خلال التطبيق الحصول على مجموعة من الخدمات التفاعلية باستخدام الهاتف المحمول فقط، دون الحاجة إلى التواصل مع مراكز الاتصال أو زيارة أفرع الشركات.

وفي السطور التالية يعرض "مصراوي" خطوات إلغاء المحافظ الإلكترونية من خلال تطبيق "MY NTRA":

1- قم بتحميل التطبيق من متجر Play Store لأجهزة Android أو من متجر App Store لأجهزة iOS.

2- افتح التطبيق وسجل دخولك.

3- من الصفحة الرئيسية، اضغط على "الخدمات".

4- اختر "خدماتي".

5- اضغط على "المحافظ الإلكترونية".

6- ثم اضغط على "استمرار".

7- ادخل الرقم القومي المرتبط برقم هاتفك.

8- اضغط على "تأكيد"، وستظهر رسالة تؤكد إتمام عملية التحقق من الرقم القومي.

9- اضغط على "تم"، ليظهر لك جميع المحافظ الإلكترونية المسجلة باسمك.

10- اختر المحفظة التي ترغب في إلغائها، ثم اضغط على "إلغاء" وأكد عملية الإلغاء.

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