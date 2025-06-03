"تاون جاس" تطمأن سكان مصر الجديدة: لا تقلقوا من رائحة الغاز اليوم

كتبت- دينا كرم:

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، عن تنفيذ أعمال ملء الخزان الرئيسي للغاز بمنطقة شمال هليوبوليس بمصر الجديدة، وذلك اليوم الثلاثاء، بدءًا من الساعة الحادية عشر مساءً.

وأكدت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذه الأعمال ستجرى وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة، مشددة على أنه لن يتم قطع الغاز عن أي من العملاء خلال فترة تنفيذ الأعمال.

وناشدت "تاون جاس" المواطنين عدم الانزعاج في حال الشعور برائحة الغاز، وحرصًا على سلامة المواطنين وطمأنتهم، دعت الشركة إلى التواصل في حال وجود أي استفسارات عبر رقم الطوارئ 129 من أي هاتف أرضي.

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