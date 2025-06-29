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مصلحة الضرائب: خضوع المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية

10:41 م الأحد 29 يونيو 2025

مصلحة الضرائب

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كتبت- منال المصري:
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، إجراء بعض التعديلات المحدودة فى ضريبة القيمة المضافة لتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات بما يدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية.

وأشار بيان المصلحة اليوم، إلى استمرار عدم خضوع كافة المحلات والوحدات الإدارية بالأماكن العادية «التى ليس لها صفة السمة التجارية»، وخضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية.

ويهدف ذلك توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية الخاضعة بنسبة 1% والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية.

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مصلحة الضرائب المولات المراكز التجارية
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