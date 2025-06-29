كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بمنتصف تعاملات الأحد 29-6-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب بيانات شعبة الذهب.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3073 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3951 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 4610 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5268 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 36880 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 52680 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 163834 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 263400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.61%، إلى نحو 3274 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.