كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار البطاطس، والكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل، خلال تعاملات اليوم الجمعة 27-6-2025، بينما ارتفعت أسعار الخيار الصوب، والتفاح المصري، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4.5 و9.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 5 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 2 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 3.5 و7.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 و7 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

خوخ بلدي يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 23 و33 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 و30 جنيهًا.

التفاح المصري يتراوح بين 17 و37 جنيهًا، بزيادة جنيهين.