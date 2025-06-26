كتبت- أمنية عاصم:

شهدت أغلب البورصات الآسيوية انخفاضًا بإغلاقات جلسة اليوم، باستثناء بورصتا طوكيو وسنغافورة حيث غردوا عكس السرب، وجاء ذلك خلال اليوم الثالث بعد إعلان الهدنة بعدما تصاعد حدة التوترات خلال الأسبوعين الماضيين بما زاد الاحتمالات حول انزلاق المنطقة في حرب إقليمية شاملة.

ويذكر أن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن ، الثلاثاء الماضي، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران "دخل حيز التنفيذ الآن"، ودعا الجانبين إلى عدم انتهاك.

-هونج كونج ( بورصة هونج كونج): أغلق مؤشر هانغ سنغ (Hang Seng Index) – على انخفاض بنسبة 0.61% مع ختام جلسة اليوم لتغلق عند مستوى 24325 نقطة.

-الصين، ( بورصة شنغهاي): سجل مؤشر شنغهاي المركب (SSE Composite Index) - عند الإغلاق انخفاضًا بنحو 0.22% عند مستوى 3448 نقطة بختام جلسة اليوم.

-كوريا الجنوبية، ( بورصة كوريا الجنوبية) ، أغلق مؤشر كوسبي (KOSPI) - على انخفاض بنحو 0.92 % ليغلق عند مستوى 3079 نقطة.

-أستراليا، ( بورصة أستراليا ): انخفض مؤشر ASX 200 - بنحو 0.10 % بختام جلسة اليوم، ليسجل مستوى 8550 نقطة.

بورصتا طوكيو وسنغافورة يغردوا عكس السرب

-اليابان ( بورصة طوكيو ) : أنهى المؤشر نيكاي 225 (Nikkei 225) - تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 1.65% أى ما يعادل 642.51 نقطة ليستقر عند مستوى 39584 نقطة.

-سنغافورة، ( بورصة سنغافورة ): سجل مؤشر ستريتس تايمز (Straits Times Index) – ارتفاعًا بنحو 0.32 % بختام تعاملات جلسة اليوم ليسجل مستوى 3938 نقطة.

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