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83 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

10:36 ص الخميس 26 يونيو 2025

أسعار السمك

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كتبت- أمنية عاصم:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الخميس 26-6-2025، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 79 و83 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و135 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 240 و340 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 100 و200 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيهًا.

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أسعار السمك المأكولات البحرية السمك البلطي
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