أرباح "جهينة" ترتفع بنحو 34% خلال الربع الأول .. فما الأسباب؟

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت جهينة للصناعات الغذائية عن تحقيقها صافي ربح بقيمة 642 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري بنمو 34% على أساس سنوى؛ حيث جاء الأداء القوي مدفوعًا بنمو ملحوظ في القطاعات الاساسية لأعمال الشركة.

وبحسب البيان المرسل لإدارة البورصة المصرية، أرجعت النمو في صافي الربح أيضًا للتوسع في مبيعات التصدير للمنتجات نهائية الصنع، وكذلك استراتيجية الشركة لتقديم ابتكارات جديدة ذات ربحية عالية لتحقيق نمو في الأرباح، بالإضافة إلى علاقاتها الاستراتيجية مع الموردين والشركاء العالميين والمحليين.

وأوضحت الشركة، أن تلك الارقام المحققة في الربع الأول من العام الجاري 2025 لا تشمل تأثير عملية الدمج التي تم الانتهاء منها في شهر فبراير 2025، أما بعد الدمج حققت جهينة صافي ربح 300 مليون جنيه.أما بالنسبة لصافي الربح قبل الدمج تم تحويله إلى أرباح مرحلة.

واستكمل الإفصاح، أن الشركة حققت صافي مبيعات 6.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ 5.4 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بنسبة 25%.

وبررت الشركة ارتفاع المبيعات جاء مدفوعًا بزيادة أحجام الكميات المباعة في السوق المحلي نتيجة الطلب الزائد على استهلاك الألبان و المبردات والعصائر برقم عشري، بالإضافة إلى الطلب الزائد خلال شهر رمضان، وكذلك جاء مدفوعًا بزيادة أسعار بيع المنتجات برقم فردي، وهو ما يبرز الأداء الاستثنائي لشركة جهينة وريادتها المتنامية عبر خطوط منتجاتها الرئيسية.