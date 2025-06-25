بلومبرج: إسرائيل تستأنف ضخ الغاز إلى مصر بعد تشغيل حقل "ليفياثان"

كتبت- دينا كرم:

تستعد إسرائيل لاستئناف تشغيل أكبر حقل للغاز الطبيعي لديها، بعد التوصل إلى هدنة مع إيران، مما يعني عودة لزيادة صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر، وفقًا لما نشرته " الشرق بلومبرج".

وقالت شركة "نيو ميد إنرجي " (NewMed Energy)، إحدى الشركات المساهمة في المشروع، في إفصاح رسمي، إن العمل يجري على قدم وساق حالياً لاستعادة الإنتاج الطبيعي في حقل "ليفياثان" خلال ساعات قليلة.

وكانت السلطات قد أمرت بإغلاق الحقل، الذي تديره شركة "شيفرون"، في 13 يونيو كإجراء احترازي عقب الهجمات الإسرائيلية على إيران والرد الانتقامي من طهران، كما أوقفت شركة "إنرجيان" (Energean) إنتاجها من حقل "كاريش" (Karish) الذي يزود السوق المحلية فقط في إسرائيل.

ويأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل دخل حيز التنفيذ، وهو ما أكده أيضاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

تسببت عمليات الإغلاق في تقليص إمدادات الغاز إلى مصر، مما دفع القاهرة إلى وقف التوريد لعدد من الصناعات المحلية لإعطاء الأولوية لإنتاج الكهرباء.

وعلى الرغم من استئناف بعض الإمدادات بشكل متقطع منذ 20 يونيو، فإن استعادة إنتاج "ليفياثان" من المتوقع أن يعيد التدفقات إلى مستويات ما قبل الحرب.