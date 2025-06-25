سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:



ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات الأربعاء 25-6-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".







سعر الذهب اللحظي







انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3130 جنيهًا للجرام.







وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4024 جنيهًا للجرام.







وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4695 جنيهًا للجرام.







وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5365 جنيهًا للجرام.







سعر الجنيه الذهب







وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 37560 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.







سعر سبيكة الذهب







سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 53650 جنيهًا.







سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 166851 جنيه.







سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 268250 جنيه.







وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.







سعر الذهب عالميًا



ووصل سعر الذهب عالميًا إلى نحو 3323 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.